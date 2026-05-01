Россия ночью атаковала Украину сотнями дронов с разных направлений, есть прилеты

08:24 01.05.2026 Пт
Сколько беспилотников сбили силы ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину сотнями дронов с разных направлений, есть прилеты Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 190 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 17:45 30 апреля) до утра 1 мая россияне атаковали 210 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Около 140 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.

Вчера, 30 апреля, российские войска атаковали Николаев дронами. В результате удара поврежден частный сектор и многоквартирный дом, возник пожар.

Также россияне вчера днем ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.

Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки
