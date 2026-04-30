РФ ударила по частному сектору и многоэтажке в Николаеве, начался сильный пожар (фото)

Российские войска в очередной раз за день атаковали Николаев дронами. В результате удара повреждены частный сектор и многоквартирный дом, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Прошу всех соблюдать правила безопасности: находитесь в укрытиях, не подходите к местам попаданий и их обломков. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть. Это вопрос безопасности", - подчеркнул городской голова.

По словам Сенкевича, в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение жилых домов в частном секторе и многоквартирного дома. Также на месте происшествия возник пожар.

Обстрелы юга Украины

Напомним, в последнее время враг значительно усилил интенсивность обстрелов южных областей Украины, регулярно применяя комбинированные удары с использованием как баллистики, так и дронов-камикадзе. Оккупанты целенаправленно пытаются нанести ущерб как гражданской, так и критической инфраструктуре.

В частности, в ночь на 30 апреля 2026 года Россия осуществила массированную атаку по Одессе в две волны. Враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" и 206 ударных беспилотников с восьми направлений.

Как сообщается в сводке о работе ПВО, украинским защитникам удалось сбить большинство вражеских целей, однако из-за более 30 прилетов последствия оказались масштабными.

Наибольшим разрушениям подвергся Приморский район города. Из-за вражеских ударов были повреждены жилые кварталы, торговый центр и детский сад, а также разрушены пятиэтажка и частный дом.

В результате обстрелов пострадали люди - четыре человека получили ранения, среди них есть раненые в тяжелом состоянии.

Кроме того, российские войска наносят удары по энергетике региона. Накануне, 29 апреля, часть Николаевщины осталась без света из-за попадания "Шахеда" в один из объектов энергетической инфраструктуры. Это свидетельствует о системной попытке врага дестабилизировать ситуацию на юге Украины.