РФ атаковала пригород Днепра: вспыхнул крупный пожар, есть жертва

Россияне сегодня днем, 30 апреля, ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепровский район. Произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - заявил Ганжа.

Впоследствии он сообщил, что из-за атаки россиян на Днепровский район один человек погиб, еще один - получил ранения. Также в результате вражеского удара загорелись магазин и автомобили рядом.

По словам мэра города Бориса Филатова, на месте прилета загорелся автобус.

Незадолго до сообщения о вражеском обстреле Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области.

Количество пострадавших возросло

Ганжа впоследствии сообщил, что уже известно о четырех пострадавших в Днепровском районе.

"Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте", - отметил глава ОГА.

По его словам, спасатели локализовали пожар, который возник из-за атаки россиян.

Удары россиян по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области, также часто под вражескими ударами оказывается и областной центр.

Так, 17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. По сообщению ГСЧС, на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар.