ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала пригород Днепра: вспыхнул крупный пожар, есть жертва

11:10 30.04.2026 Чт
2 мин
В ОВА показали фото с места удара россиян
aimg Константин Широкун
Фото: РФ атаковала пригород Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Россияне сегодня днем, 30 апреля, ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

"Враг атаковал Днепровский район. Произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - заявил Ганжа.

Впоследствии он сообщил, что из-за атаки россиян на Днепровский район один человек погиб, еще один - получил ранения. Также в результате вражеского удара загорелись магазин и автомобили рядом.

По словам мэра города Бориса Филатова, на месте прилета загорелся автобус.

Незадолго до сообщения о вражеском обстреле Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области.

Количество пострадавших возросло

Ганжа впоследствии сообщил, что уже известно о четырех пострадавших в Днепровском районе.

"Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте", - отметил глава ОГА.

По его словам, спасатели локализовали пожар, который возник из-за атаки россиян.

Удары россиян по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области, также часто под вражескими ударами оказывается и областной центр.

Так, 17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. По сообщению ГСЧС, на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар.

Кроме того, 15 апреля в результате удара по Днепру пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики. Также кроме детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

В результате атаки возникли и пожары - загорелись офисное здание и гараж. Огонь удалось ликвидировать. Также зафиксировано повреждение автомобилей, находившихся поблизости.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Днепропетровская область Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО