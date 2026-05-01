Харків під ударом: росіяни масовано обстрілюють АЗС

Російські окупанти вранці 1 травня атакували дронами п'ять районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Спочатку росіяни атакували ударними дронами Холодногірський район.
Пізніше у Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку. Пошкоджено кілька авто та будівля АЗС. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Ще один удар по місту зафіксовано у Салтівському районі. Травмовано 36-річного чоловіка. Попередньо, він зазнав уламкових поранень.
Медики госпіталізували постраждалого, йому надається вся необхідна допомога.
Немишлянський район також опинився під ударом ворожих дронів.
У Слобідському районі ворог також атакував заправку. Через влучання ворожого безпілотника постраждав 55-річний чоловік.
У нього гостра реакція реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці.
За даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ у Харкові обстріляла три АЗС, ще дані по одній перевіряються.
Крім цього, ще одна заправка обстріляна в Харківській області
Ворог, ймовірно, атакував дроонами зі штучним інтелектом V2U.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 210 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували дронами Одесу. Ворог знову вдарив по висоткам, через що сталися пожежі.
Вчора, 30 квітня, російські війська атакували Миколаїв дронами. Унаслідок удару пошкоджено приватний сектор та багатоквартирний будинок, виникла пожежа.
Також росіяни вчора вдень ударним безпілотником атакували передмістя Дніпра. В результаті обстрілу виникла пожежа, відомо про жертву та пораненого.