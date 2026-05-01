Харків під ударом: росіяни масовано обстрілюють АЗС

Спочатку росіяни атакували ударними дронами Холодногірський район.

Пізніше у Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку. Пошкоджено кілька авто та будівля АЗС. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ще один удар по місту зафіксовано у Салтівському районі. Травмовано 36-річного чоловіка. Попередньо, він зазнав уламкових поранень.

Медики госпіталізували постраждалого, йому надається вся необхідна допомога.

Немишлянський район також опинився під ударом ворожих дронів.

У Слобідському районі ворог також атакував заправку. Через влучання ворожого безпілотника постраждав 55-річний чоловік.

У нього гостра реакція реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці.

За даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ у Харкові обстріляла три АЗС, ще дані по одній перевіряються.

Крім цього, ще одна заправка обстріляна в Харківській області

Ворог, ймовірно, атакував дроонами зі штучним інтелектом V2U.