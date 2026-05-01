Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки

03:01 01.05.2026 Пт
Что известно о первых последствиях атаки РФ на Одессу?
aimg Эдуард Ткач
Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки Фото: сейчас все экстренные службы работают на местах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 1 мая россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

"Враг снова атаковал наш город. В результате атаки зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, сейчас все экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки

Напомним, в ночь на 30 апреля россияне совершили аж две волны ударов по Одессе. В результате этих обстрелов в Приморском районе горели многоэтажки, а детский сад получил значительные повреждения. Кроме того, в городе были повреждены ТРЦ, отель и автомобили.

Также мы писали, что в ночь на 27 апреля оккупанты тоже атаковали дронами Одессу. В результате обстрела пострадали жилой дом, здание отеля и автомобили.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
