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Российские войска ударили по Херсону: есть жертвы и раненые

Суббота 02 августа 2025 10:30
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Российские войска ударили по Херсону: есть жертвы и раненые Фото: Россия обстреляла Херсон, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате вражеских обстрелов Херсона утром 2 августа погибли двое мирных жителей, еще двое - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По данным властей, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Смертельные ранения получила 68-летняя женщина.

Кроме того, еще два человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

В Днепровском районе Херсона оккупанты попали по жилому дому.

Как сообщил Прокудин, в результате атаки погиб мужчина - его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного здания.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года.

Херсон остается одной из самых горячих точек на карте вражеских обстрелов.

Несмотря на отсутствие активного фронта в городе, оккупанты регулярно наносят удары по жилым кварталам, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру.

Напомним, что в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль.

Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

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