Российские войска ударили по Херсону: есть жертвы и раненые
В результате вражеских обстрелов Херсона утром 2 августа погибли двое мирных жителей, еще двое - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По данным властей, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Смертельные ранения получила 68-летняя женщина.
Кроме того, еще два человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
В Днепровском районе Херсона оккупанты попали по жилому дому.
Как сообщил Прокудин, в результате атаки погиб мужчина - его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного здания.
Обстрелы Херсона и области
Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года.
Херсон остается одной из самых горячих точек на карте вражеских обстрелов.
Несмотря на отсутствие активного фронта в городе, оккупанты регулярно наносят удары по жилым кварталам, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру.
Напомним, что в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль.
Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.