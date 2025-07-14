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В Херсоне спасатели попали под повторный удар РФ во время ликвидации пожара (фото)

Понедельник 14 июля 2025 21:22
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В Херсоне спасатели попали под повторный удар РФ во время ликвидации пожара (фото) Фото: в Херсоне спасатели попали под повторный удар РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня днем ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, сегодня днем в Херсоне враг ударил по одному из районов города. В результате обстрела загорелось нежилое двухэтажное здание - на место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать последствия атаки.

Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар.

"К счастью, спасатели успели спрятаться в укрытие - никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Херсоне спасатели попали под повторный удар РФ (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года. В последний период оккупанты все чаще используют дроны, одновременно активно обстреливают областной центр и деоккупированные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами (КАБами).

В частности, в ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.

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