Россияне ударили дроном по авто "скорой" в Херсоне: есть раненые

Российские войска сегодня днем, 25 июля, ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.

"В Херсоне пострадали медики. Российские террористы сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду "экстренки", которая приехала на вызов в Днепровский район", - отметили в Херсонской МВА. Сообщается, что 63-летняя женщина и мужчина 47 лет получили минно-взрывную травму. Сейчас они в больнице, продолжается дообследование.