Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": да угроза ударов
Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карта воздушных тревог.
По состоянию на 00:07 вражеские дроны двигались:
- на севере Харьковщины в юго-западном направлении;
- группа в Донецкой области в западном направлении;
- группа на юге Николаевщины в северо-западном направлении;
- курсом на Харьков с севера.
По состоянию на 00:18 российские "Шахеды" двигались:
- на востоке Запорожья в юго-восточном направлении;
- на юге Днепропетровской области курсом на запад;
- курсом на Харьков с севера.
По состоянию на 01:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Обстрелы России
Вечером воскресенья, 12 октября, армия РФ ударила дронами по Сумах. В результате атаки в нескольких домах выбило окна, пострадала женщина.
Также вечером воскресенья российские военные атаковали ударными дронами Харьков. В городе прогремела серия взрывов.
Кроме того, агрессор ударил по Харькову управляемыми авиабомбами, есть раненый.
В ночь на 12 октября российские беспилотники ударили по Чугуеву в Харьковской области.
В результате атаки в городе повреждено учебное заведение, авто и многоквартирные дома, пострадали пять человек.