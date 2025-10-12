ua en ru
РФ атаковала Харьков дронами: в городе прогремела серия взрывов

Харьков, Воскресенье 12 октября 2025 21:53
РФ атаковала Харьков дронами: в городе прогремела серия взрывов Фото: до настоящего времени информация о пострадавших не поступала (facebook com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, в городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, предварительно под вражеской атакой оказался Шевченковский район. Он также отметил, что сохраняется угроза повторных ударов.

Синегубов также сообщил, что пока информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Удары по Харькову 12 октября

Напомним, страна-агрессор вечером 12 октября атаковала управляемыми авиабомбами два района Харькова.

В частности, оккупанты обстреляли КАБами Немышлянский и Слободской районы города. Один человек пострадал в результате падения авиабомбы в Слободском районе - ранен 42-летний мужчина, его госпитализировали.

Отметим, в ночь на 12 октября российские беспилотники атаковали город Чугуев. Оккупанты повредили дронами учебное заведение, авто и многоквартирные дома. В результате ударов пострадали пять человек, среди них 12-летняя девочка.

В последнее время РФ наносит масштабные удары по Харькову и критической инфраструктуре города. В результате многие харьковчане остались без воды, тепла и света. Террор оккупантов против непокоренного города продолжается с момента начала полномасштабного вторжения.

Подробнее о том, как Харьков держится под усиленными обстрелами россиян и возможно ли улучшить ПВО в городе, можно узнать в интервью РБК-Украина с мэром Харькова Игорем Тереховым.

