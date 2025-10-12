ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала дроном Сумы: в домах выбиты окна, у женщины острая реакция на стресс

Воскресенье 12 октября 2025 23:37
UA EN RU
РФ атаковала дроном Сумы: в домах выбиты окна, у женщины острая реакция на стресс Фото: последствия обстрела Сум (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 12 октября, нанесли удар дроном по городу Сумы. В результате обстрела в нескольких домах повреждены выбитые окна, одна женщина обратилась за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"От попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание. Предварительно, жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.

В то же время Григоров добавил, что за медицинской помощью обратилась женщина. У нее была острая реакция на стресс, поэтому врачи оказали ей необходимую помощь.

Сейчас задействованы все необходимые службы и продолжается обследование территории.

"Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы и область, используя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, 8 октября враг применил для атаки беспилотники. В тот день один из дронов нанес удар по жилому многоэтажному дому. В результате обстрела была повреждена крыша и несколько окон.

Также в ночь на 26 сентября россияне нанесли удар КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе, из-за чего были повреждены жилые дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит