РФ атаковала дроном Сумы: в домах выбиты окна, у женщины острая реакция на стресс

Россияне поздно вечером, 12 октября, нанесли удар дроном по городу Сумы. В результате обстрела в нескольких домах повреждены выбитые окна, одна женщина обратилась за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"От попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание. Предварительно, жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.

В то же время Григоров добавил, что за медицинской помощью обратилась женщина. У нее была острая реакция на стресс, поэтому врачи оказали ей необходимую помощь.

Сейчас задействованы все необходимые службы и продолжается обследование территории.

"Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.