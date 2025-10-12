Россияне атаковали Чугуев: среди пострадавших ребенок (фото)

В ночь на 12 октября российские беспилотники атаковали город Чугуев, повредив учебное заведение, авто и многоквартирные дома. В результате ударов пострадали пять человек, среди них 12-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сейчас прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Пять человек - две женщины, двое мужчин и 12-летняя девочка - получили острую стрессовую реакцию.

По данным следствия, сегодня, 12 октября, около 1:00 вооруженные силы РФ атаковали Чугуев, применив четыре ударных беспилотника, предварительно - типа "Герань-2". Повреждены:

Атака на Украину 12 октября

Заметим, что в ночь на воскресенье, 12 октября, российская армия запустила по территории Украины более 100 ударных дронов и одну ракету Х-31.

РБК-Украина писало, как ПВО отработала по вражеским целям.

Стоит отметить, что в результате российских обстрелов Донетчина полностью осталась без электроэнергии, ведь враг прицельно бил по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.