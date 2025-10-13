Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": да загроза ударів
Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карта повітряних тривог.
Станом на 00:07 ворожі дрони рухалися:
- на півночі Харківщини у південно-західному напрямку;
- група на Донеччині в західному напрямку;
- група на півдні Миколаївщини на північно-західний напрямок;
- курсом на Харків з півночі.
Станом на 00:18 російські "Шахеди" рухалися:
- на сході Запоріжжя на південно-східний напрямок;
- на півдні Дніпропетровщини курсом на захід;
- курсом на Харків з півночі.
Станом на 00:41 карта повітряних тривог України виглядала так:
Обстріли Росії
Ввечері неділі, 12 жовтня, армія РФ вдарила дронами по Сумах. Внаслідок атаки у кількох будинках вибило вікна, постраждала жінка.
Також ввечері неділі російські військові атакували ударними дронами Харків. У місті прогриміла серія вибухів.
Крім того, агресор вдарив по Харкову керованими авіабомбами, є поранений.
В ніч на 12 жовтня російські безпілотники вдарили по Чугуєву в Харківській області.
Внаслідок атаки у місті пошкоджено навчальний заклад, авто і багатоквартирні будинки, постраждали п’ятеро людей.