ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": да загроза ударів

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 00:13
UA EN RU
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": да загроза ударів Фото: росіяни запустили нові групи дронів у напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карта повітряних тривог.

Станом на 00:07 ворожі дрони рухалися:

  • на півночі Харківщини у південно-західному напрямку;
  • група на Донеччині в західному напрямку;
  • група на півдні Миколаївщини на північно-західний напрямок;
  • курсом на Харків з півночі.

Станом на 00:18 російські "Шахеди" рухалися:

  • на сході Запоріжжя на південно-східний напрямок;
  • на півдні Дніпропетровщини курсом на захід;
  • курсом на Харків з півночі.

Станом на 00:41 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни знову атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: да загроза ударів

Обстріли Росії

Ввечері неділі, 12 жовтня, армія РФ вдарила дронами по Сумах. Внаслідок атаки у кількох будинках вибило вікна, постраждала жінка.

Також ввечері неділі російські військові атакували ударними дронами Харків. У місті прогриміла серія вибухів.

Крім того, агресор вдарив по Харкову керованими авіабомбами, є поранений.

В ніч на 12 жовтня російські безпілотники вдарили по Чугуєву в Харківській області.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено навчальний заклад, авто і багатоквартирні будинки, постраждали п’ятеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить