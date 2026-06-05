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Россияне не смогут свободно приезжать в Украину после войны, - Сибига

19:40 05.06.2026 Пт
2 мин
Беспрепятственный въезд отменяется навсегда
aimg Сергей Козачук
Россияне не смогут свободно приезжать в Украину после войны, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
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Граждане России будут подлежать особым ограничительным процедурам для въезда в Украину даже после завершения войны. Страна-агрессор будет оставаться источником угрозы, поэтому контроль на границе ослаблять не будут.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

Какие правила действуют сейчас и что изменится

Как отметил министр, сейчас для граждан Российской Федерации действует строгий режим проверок. Россияне не имеют никакой возможности беспрепятственно попасть на территорию Украины.

"Для нас Россия - это враждебная страна, это страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. Поэтому такой угрозы пока я не вижу", - подчеркнул Сибига, отвечая на вопрос о рисках массовой миграции россиян после войны.

Министр заверил, что жесткие меры безопасности будут действовать и в будущем. К гражданам РФ "будут применены особые ограничительные процедуры", которые разрабатываются и внедряются уже сейчас.

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Европа закрывает границы с РФ

Напомним, в последнее время европейские страны существенно усилили меры безопасности из-за агрессивной политики Кремля. В частности, Германия представила первую в истории военную стратегию, в которой Россия официально признана главной угрозой для безопасности в Европе.

Новая концепция Берлина предусматривает создание сильнейшей конвенционной армии на континенте, а не менее 460 тысяч немецких солдат должны находиться в постоянной готовности к отражению возможной агрессии со стороны РФ.

Параллельно страны Балтии переходят к практическому укреплению своих рубежей. Так, Латвия начала устанавливать противотанковые рвы и "зубы дракона" вдоль всей границы с Российской Федерацией в рамках строительства Балтийской линии обороны.

Строгие ограничения действуют и на севере Европы. Финляндия держит свои пункты пропуска закрытыми и откроет границу с Россией только после четких гарантий от Кремля, что Москва прекратит использовать нелегальных мигрантов как гибридное оружие.

В то же время сама Россия пытается создавать пропагандистские инфоповоды вокруг пограничного режима. В частности, в Москве заговорили о якобы необходимости открыть пункт пропуска с Украиной для "воссоединения семей", оправдывая это тем, что граждане РФ в Украине якобы не могут выехать через третьи страны из-за просроченных загранпаспортов.

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