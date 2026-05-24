Президент Финляндии назвал условие для открытия границы с Россией

Финляндия откроет границу с Россией только после гарантий от высшего политического руководства РФ, что Москва не будет использовать мигрантов как оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба для Yle .

24 мая Александр Стубб отвечал на вопросы аудитории в прямом эфире Yle Radio Suomi.

По словам президента, граница может быть открыта только при условии уверенности, что Россия не использует иммигрантов или беженцев как оружие против Финляндии. Такую уверенность, подчеркнул Стубб, Хельсинки должен получить от самого высокого политического уровня России.

Во время программы от аудитории поступил вопрос, почему Эстония держит границу открытой в трех пунктах пропуска и туда не прибывают мигранты, тогда как финская граница закрыта.

В ответ Стубб рассказал, что во время государственного визита в Литву посетил границу между Литвой и Беларусью, где проблемы с мигрантами сохраняются.