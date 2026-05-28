Латвия устанавливает "зубы дракона" и противотанковые рвы на границе с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Отмечается, что эта земля ранее была экспроприирована для целей национальной обороны, поскольку строительство инфраструктуры Балтийской оборонительной линии планируется непосредственно вдоль границы, включая участки, где расположена частная собственность.

Барьеры расположены тремя рядами примерно 10 метров в ширину и предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу.

Каждый из зубов дракона весит около полутора тонн. Военные чиновники отметили, что промежутки между ними небольшие, поэтому военная техника не может проехать.

Изготовление и доставка барьеров к местам их развертывания начались еще в 2024 году, но их физическая установка на государственных и муниципальных территориях началась в 2025 году.

Экспроприация земли стала одной из самых больших проблем, поскольку часть инфраструктуры строится на частной собственности, но Закон о создании противомобильной инфраструктуры значительно ускорил этот процесс. "

До принятия Закона о создании антимобильной инфраструктуры мы сталкивались с ограничениями. Мы не могли прийти и начать развертывание этих барьеров мобильности на частной земле. На данный момент этот вопрос решен", - отметил ответственный за проект "Балтийская линия обороны" офицер Андрис Рикстс.

По данным издания, владельцы получат справедливую компенсацию за экспроприацию земли, необходимой для строительства инфраструктуры, что будет определено специальной комиссией с помощью сертифицированного оценщика недвижимости.

Цель линии обороны - не только сдерживать потенциального противника, но и, при необходимости, остановить и уничтожить его, пока он еще находится на границе.

"Если что-то случится, нам нужно иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим это в Украине - как только мы отдаем землю, вернуть ее практически невозможно", - отметил Рикстс.

Он отметил, что в современной войне важна не только оборона от атак беспилотников и ракет, но и контроль над землей.

"Они не смогут подчинить нас с помощью беспилотников. В Украине мы видим, что ежедневно происходят сотни атак беспилотников и ракет, но пока земля удерживается и никто физически не приходит и не выгоняет людей из их домов, эта земля наша", - добавил офицер.

Кроме "зубов дракона", в будущем также планируется строительство противотанковых рвов.

Общая длина границы Латвии с Россией и Беларусью составляет примерно 450 км. В этом году латвийские войска планируют построить более 8 км противомобильной инфраструктуры.