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Росіяни не зможуть вільно приїжджати в Україну після війни, - Сибіга

19:40 05.06.2026 Пт
2 хв
Безперешкодний в'їзд скасовується назавжди
aimg Сергій Козачук
Росіяни не зможуть вільно приїжджати в Україну після війни, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Громадяни Росії підлягатимуть особливим обмежувальним процедурам для в'їзду в Україну навіть після завершення війни. Країна-агресор залишатиметься джерелом загрози, тому контроль на кордоні не послаблюватимуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.

Які правила діють зараз і що зміниться

Як зазначив міністр, наразі для громадян Російської Федерації діє суворий режим перевірок. Росіяни не мають жодної можливості безперешкодно потрапити на територію України.

"Для нас Росія - це ворожа країна, це країна-агресор. Громадянину Росії неможливо в'їхати в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації всіма нашими відповідними службами. Тому такої загрози поки що я не бачу", - наголосив Сибіга, відповідаючи на запитання щодо ризиків масової міграції росіян після війни.

Міністр запевнив, що жорсткі заходи безпеки діятимуть і в майбутньому. До громадян РФ "будуть застосовані особливі обмежувальні процедури", які розробляються та впроваджуються вже зараз.

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Європа закриває кордони з РФ

Нагадаємо, останнім часом європейські країни суттєво посилили заходи безпеки через агресивну політику Кремля. Зокрема, Німеччина представила першу в історії військову стратегію, у якій Росію офіційно визнано головною загрозою для безпеки в Європі.

Нова концепція Берліна передбачає створення найсильнішої конвенційної армії на континенті, а щонайменше 460 тисяч німецьких солдатів мають перебувати у постійній готовності до відбиття можливої агресії з боку РФ.

Паралельно країни Балтії переходять до практичного зміцнення своїх рубежів. Так, Латвія почала встановлювати протитанкові рови та "зуби дракона" вздовж усього кордону з Російською Федерацією в рамках будівництва Балтійської лінії оборони.

Суворі обмеження діють і на півночі Європи. Фінляндія тримає свої пункти пропуску закритими та відкриє кордон з Росією лише після чітких гарантій від Кремля, що Москва припинить використовувати нелегальних мігрантів як гібридну зброю.

Водночас сама Росія намагається створювати пропагандистські інфоприводи навколо прикордонного режиму. Зокрема, у Москві заговорили про нібито необхідність відкрити пункт пропуску з Україною для "воз’єднання сімей", виправдовуючи це тим, що громадяни РФ в Україні буцімто не можуть виїхати через треті країни через прострочені закордонні паспорти.

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