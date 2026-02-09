Россияне заявили о "захвате" Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом деле

Российские власти утверждают, что их солдаты якобы взяли под контроль село Глушковка в Харьковской области. Этот населенный пункт враг "захватил в своих мечтах".

Вброс россиян Как утверждают в Минобороны России, вчера, 8 февраля, подразделения группировки войск "Запад" якобы установили контроль над Глушковкой. Фото: Глушковка на карте (скриншот) С оккупацией села российских солдат уже даже поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Реакция Украины "К населенным пунктам, "захваченным" генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области", - сказано в сообщении Группировки объединенных сил. Как отмечается в сообщении, российские войска не контролируют Глушковку - более того, там нет ни одного вражеского солдата.