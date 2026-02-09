ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне заявили о "захвате" Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом деле

Харьковская область, Понедельник 09 февраля 2026 17:05
UA EN RU
Россияне заявили о "захвате" Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом деле Иллюстративное фото: россияне нафантазировали оккупацию Глушковки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти утверждают, что их солдаты якобы взяли под контроль село Глушковка в Харьковской области. Этот населенный пункт враг "захватил в своих мечтах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и Группировку объединенных сил в Telegram.

Читайте также: Купянск стал "болевой точкой": в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате города

Вброс россиян

Как утверждают в Минобороны России, вчера, 8 февраля, подразделения группировки войск "Запад" якобы установили контроль над Глушковкой.

Россияне заявили о &quot;захвате&quot; Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом делеФото: Глушковка на карте (скриншот)

С оккупацией села российских солдат уже даже поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Реакция Украины

"К населенным пунктам, "захваченным" генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области", - сказано в сообщении Группировки объединенных сил.

Как отмечается в сообщении, российские войска не контролируют Глушковку - более того, там нет ни одного вражеского солдата.

Слухи о Терноватом

Напомним, ранее российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.

В Силах обороны Юга и Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию официально опровергли, отметив, что населенный пункт расположен в 15 километрах от линии фронта.

На самом деле в поселок пытались проникнуть вражеские диверсионные группы, однако они были оперативно обнаружены и нейтрализованы украинскими защитниками: часть диверсантов ликвидировали, а остальные взяли в плен.

В ЦПД отметили, что целью этого вброса было создание иллюзии "успешного наступления" и деморализация украинского общества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Российская Федерация Купянск Харьков Война в Украине
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ