Россияне заявили о "захвате" Глушковки на Харьковщине: что происходит на самом деле
Российские власти утверждают, что их солдаты якобы взяли под контроль село Глушковка в Харьковской области. Этот населенный пункт враг "захватил в своих мечтах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и Группировку объединенных сил в Telegram.
Вброс россиян
Как утверждают в Минобороны России, вчера, 8 февраля, подразделения группировки войск "Запад" якобы установили контроль над Глушковкой.
Фото: Глушковка на карте (скриншот)
С оккупацией села российских солдат уже даже поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Реакция Украины
"К населенным пунктам, "захваченным" генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области", - сказано в сообщении Группировки объединенных сил.
Как отмечается в сообщении, российские войска не контролируют Глушковку - более того, там нет ни одного вражеского солдата.
Слухи о Терноватом
Напомним, ранее российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.
В Силах обороны Юга и Центре противодействия дезинформации при СНБО эту информацию официально опровергли, отметив, что населенный пункт расположен в 15 километрах от линии фронта.
На самом деле в поселок пытались проникнуть вражеские диверсионные группы, однако они были оперативно обнаружены и нейтрализованы украинскими защитниками: часть диверсантов ликвидировали, а остальные взяли в плен.
В ЦПД отметили, что целью этого вброса было создание иллюзии "успешного наступления" и деморализация украинского общества.