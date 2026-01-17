Купянск стал "болевой точкой": в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фейковые заявления Кремля о "контроле над городом"

По данным аналитиков ISW, российские военачальники продолжают утверждать, что армия РФ якобы контролирует все районы Купянска, а попытки Сил обороны Украины вернуть город потерпели поражение.

В то же время имеются многочисленные подтверждения того, что украинские войска освободили большую часть города и прилегающие территории.

Манипуляции ради влияния на мирные переговоры

Аналитики отмечают, что распространение дезинформации является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.

Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.

Почему именно Купянск стал ключевой точкой

Реальная ситуация на поле боя в этом районе противоречит заявлениям Кремля о военном превосходстве РФ и может подорвать пропагандистские нарративы, которые распространяют российский диктатор Владимир Путин и его окружение.

"Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить", - отмечается в отчете.

Что на самом деле происходит в Купянске

На этой неделе бойцы подразделения "Хартия" подняли украинский флаг над Купянском, который в течение нескольких месяцев находился под интенсивными атаками российских войск. Еще недавно город считали почти потерянным, однако Силы обороны заявляют о почти полном вытеснении оккупантов.

По данным разведки, соотношение потерь в боях за Купянск составляло 1 к 27 - на одного украинского военного приходилось 27 российских солдат.