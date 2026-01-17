ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Купянск стал "болевой точкой": в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате города

Купянск, Суббота 17 января 2026 13:44
UA EN RU
Купянск стал "болевой точкой": в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате города Иллюстративное фото: в ISW объяснили, почему РФ врет о захвате Купянска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские власти пытаются сформировать альтернативную картину боевых действий, системно распространяя ложные заявления о якобы захвате Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фейковые заявления Кремля о "контроле над городом"

По данным аналитиков ISW, российские военачальники продолжают утверждать, что армия РФ якобы контролирует все районы Купянска, а попытки Сил обороны Украины вернуть город потерпели поражение.

В то же время имеются многочисленные подтверждения того, что украинские войска освободили большую часть города и прилегающие территории.

Манипуляции ради влияния на мирные переговоры

Аналитики отмечают, что распространение дезинформации является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.

Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.

Почему именно Купянск стал ключевой точкой

Реальная ситуация на поле боя в этом районе противоречит заявлениям Кремля о военном превосходстве РФ и может подорвать пропагандистские нарративы, которые распространяют российский диктатор Владимир Путин и его окружение.

"Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить", - отмечается в отчете.

Что на самом деле происходит в Купянске

На этой неделе бойцы подразделения "Хартия" подняли украинский флаг над Купянском, который в течение нескольких месяцев находился под интенсивными атаками российских войск. Еще недавно город считали почти потерянным, однако Силы обороны заявляют о почти полном вытеснении оккупантов.

По данным разведки, соотношение потерь в боях за Купянск составляло 1 к 27 - на одного украинского военного приходилось 27 российских солдат.

Группировка объединенных сил уже опровергала фейковые заявления российской пропаганды о якобы захвате Купянска. Сообщалось, что полная зачистка города от остатков вражеских групп может продолжаться еще несколько недель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск
Новости
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа