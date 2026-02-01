РФ распространяет фейки о "захвате" Терноватого: в ЦПД объяснили причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Противник действительно применил там диверсионную группу, которая проникла в поселок, но Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия, осуществили зачистку и ликвидировали одну вражескую группу, а другую взяли в плен. "Цель фейка - создать впечатление успешного продвижения российских войск, деморализовать украинское общество и дискредитировать работу СОУ", - уверяют в ЦПД.

В Силах обороны Юга эту информацию опровергли, отметив, что населенный пункт Терноватое находится как минимум в полутора десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Опровержение российских фейков

В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок.

Россиянам даже удалось снять с дрона несколько точек, где они разворачивали флаги. Однако через час в селе уже были Силы обороны.

До этого в ЦПД опровергли ложь Герасимова о "взятии" Купянска-Узлового. На самом деле Купянск-Узловой остается под полным контролем Украины; в Купянске украинские силы завершают зачистку от недобитков российских подразделений; никакого "блокирования" 800 бойцов ВСУ, о котором заявлял Герасимов, не существует.

Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко официально опроверг распространенные в соцсетях фейки об угрозе высадки российского десанта в Одессе и области.