Спасатели показали кадры последствий удара по нефтебазе в Прилуках

Фото: спасатели продолжают ликвидацию пожара в результате удара по нефтебазе(t.me/dsns_telegram)

Утром в среду, 8 октября, российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Прилуках Черниговской области. Спасатели показали кадры последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

Сообщается, что в результате удара вспыхнул масштабный пожар, сейчас спасатели занимаются его ликвидацией. Для тушения также привлечена роботизированная техника. Спасатели сообщили, что пока информации о пострадавших не поступало. ГСЧС ликвидирует возгорание на месте вражеского обстрела (t.me/dsns_telegram) ГСЧС ликвидирует возгорание на месте вражеского обстрела (t.me/dsns_telegram) ГСЧС ликвидирует возгорание на месте вражеского обстрела (t.me/dsns_telegram) ГСЧС ликвидирует возгорание на месте вражеского обстрела (t.me/dsns_telegram)