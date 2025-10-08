ua en ru
Движение поездов УЗ через Нежин затруднено: что известно о задержках и изменениях маршрутов

Украина, Среда 08 октября 2025 08:15
Движение поездов УЗ через Нежин затруднено: что известно о задержках и изменениях маршрутов Иллюстративное фото: Укрзализныця (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за вражеских атак движение поездов от Нежина до Киева затруднено, дальние и пригородные маршруты изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Из-за вражеских атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

В связи с этим несколько поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.

Так, измененные маршруты будут иметь следующие поезда:

  • №46 Ужгород - Харьков,
  • №113 Харьков - Львов,
  • 786 Киев - Терещенская,
  • №116 Киев - Сумы,
  • 779 Сумы - Киев;
  • 787 Терещенская - Киев.

Поезда №143/144 Сумы - Львов и №45/46 Ужгород - Харьков задерживаются примерно на 2 часа.

В то же время сегодня временно не будут курсировать поезда: №6901 Носовка - Киев (Северная), №6903 Нежин - Киев-Волынский, №6907 Нежин - Киев (Северная), №6909 Нежин - Киев (Северная) и №6674 Немешаево - Святошин.

Для обеспечения пассажирского сообщения по измененным маршрутам будут курсировать региональные рейсы №895 Конотоп - Фастов и №892/891 Фастов - Славутич. Укрзализныця призывает пассажиров учитывать изменения и заранее уточнять расписание движения поездов.

Задержки и отмены поездов из-за обстрелов

В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

