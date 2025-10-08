ua en ru
Задержки более 6 часов: УЗ обновила информацию о движении поездов через Нежин

Среда 08 октября 2025 19:14
Задержки более 6 часов: УЗ обновила информацию о движении поездов через Нежин Фото: УЗ обновила информацию по движению поездов через Нежин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" обновила информацию о задержках поездов, вызванных российскими обстрелами 8 октября. Сейчас на нежинском направлении продолжается движение под резервными тепловозами, часть поездов следуют объездными маршрутами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Наибольшие задержки имеют следующие рейсы:

  • 779/790 Сумы-Киев - в конечную точку прибудет с задержкой в +4 часа;
  • 116 Киев-Сумы - задержка составляет +5 часов;
  • 785/786 Киев - Терещенская (Шостка) задерживается на +3:37 часа;
  • 787/788 Терещенская (Шостка) - Киев задерживается на +4 часа;
  • 113/114 Харьков - Львов +2:20 часа;
  • 141/142 Чернигов - Ивано-Франковск +2:30 часа;
  • 45/46 Ужгород - Харьков +2:05 часа.

№780 Киев-Сумы будет отправлен с опозданием (из-за задержки 779 Сумы-Киев). Ориентировочное время задержки - 4 часа.

Пригородные поезда Нежинского направления курсируют по графику, за исключением региональных поездов:

  • №892/891 Фастов - Славутич с задержкой 6,5 часов;
  • №895 Конотоп - Фастов, задержка около 6,5 часов.

Также по станции Носовка дополнительно ограничены следующие рейсы:

  • №6914 Киев (Северная) - Носовка, прибытие в 16:25;
  • №6918 Киев-Волынский - Носовка, прибытие в 19:03;
  • №6920 Киев-Волынский - Носовка, прибытие в 19:44;
  • №6924 Киев-Волынский - Носовка, прибытие в 20:28;
  • №6927 Носовка - Киев-Волынский, отправление в 20:42;
  • №6926 Киев (Северная) - Носовка, прибытие в 21:28;
  • №6928 Киев-Волынский - Носовка, прибытие в 23:05.

В УЗ отметили, что местные шаттлы наготове для подвоза в Нежин.

Также из-за преодоления последствий утренних обстрелов временно не будет курсировать сегодня поезд №6916 Киев-Волынский - Нежин и завтра №6903 Нежин - Киев-Волынский.

Задержки поездов 8 октября

Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.

В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.

Из-за российских атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

В связи с этим ряд поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.

