Задержки более 6 часов: УЗ обновила информацию о движении поездов через Нежин

"Укрзализныця" обновила информацию о задержках поездов, вызванных российскими обстрелами 8 октября. Сейчас на нежинском направлении продолжается движение под резервными тепловозами, часть поездов следуют объездными маршрутами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Также из-за преодоления последствий утренних обстрелов временно не будет курсировать сегодня поезд №6916 Киев-Волынский - Нежин и завтра №6903 Нежин - Киев-Волынский.

В УЗ отметили, что местные шаттлы наготове для подвоза в Нежин.

№780 Киев-Сумы будет отправлен с опозданием (из-за задержки 779 Сумы-Киев). Ориентировочное время задержки - 4 часа.

Задержки поездов 8 октября

Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.

В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.

Из-за российских атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

В связи с этим ряд поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.