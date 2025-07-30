Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

По состоянию на 00:51 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 00:59 военные советуют жителям Павлограда находиться в укрытиях. Атака БпЛА продолжается.

В 00:23 Воздушные силы сообщили о приближении беспилотников к Павлограду с востока и запада. Жителям города и Павлоградского района советуют находиться в укрытиях.

В 00:19 вражеские БпЛА были обнаружены на востоке Днепропетровской области, движутся на северо-запад.

В 00:11 военные сообщили о приближении дронов к Харькову с востока.

Первые беспилотники в украинском воздушном пространстве были зафиксированы около полуночи и двигались:

Воздушные атаки россиян

Российские террористы продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и оборонного комплекса, а также тыловые населенные пункты Украины.

Так, во вторник, 29 июля, агрессор ударил ракетами по учебному центру Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Вечером во вторник в Чернигове прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистикой.

Тем временем российские захватчики активизировали наступление вблизи Каменского в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить оборону в этом районе.

В то же время, Силы обороны сорвали штурм россиян на Ореховском направлении в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.