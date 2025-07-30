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Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів

Середа 30 липня 2025 00:35
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Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.

Перші безпілотники в українському повітряному просторі були зафіксовані близько півночі та рухалися:

  • на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний;
  • на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • у Сумській області північніше н.п. Терни, курс - південний;
  • на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

О 00:11 військові повідомили про наближення дронів до Харкова зі сходу.

О 00:19 ворожі БпЛА були виявлені на сході Дніпропетровської області, рухаються на північний захід.

О 00:23 Повітряні сили повідомили про наближення безпілотників до Павлограду зі сходу та заходу. Жителям міста і Павлоградського району радять перебувати в укриттях.

О 00:59 військові радять перебувати в укриттях жителям Павлограда. Атака БпЛА триває.

О 01:30 Повітряні сили повідомили про дрони над Харковом.

Станом на 00:51 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили по Україні дрони &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки росіян

Російські терористи продовжують обстрілювати об'єкти інфраструктури та оборонного комплексу, а також тилові населені пункти України.

Так, у вівторок, 29 липня, агресор вдарив ракетами по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Ввечері у вівторок у Чернігові пролунали вибухи на тлі загрози удару балістикою.

Тим часом російські загарбники активізували наступ біля Кам'янського у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився посилити оборону в цьому районі.

Натомість, Сили оборони зірвали штурм росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

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Війна в Україні Атака дронів
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