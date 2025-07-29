РФ ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты во вторник, 29 июля, нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Из-за этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В заметке указано, что несмотря на принятые меры безопасности полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. В частности, по состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках добавили, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование. Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка ВСУ.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", - добавили в Сухопутных войсках.

Кроме того, там отметили, что командованием ВСУ и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни в здоровья военных во время ракетных и воздушных атак РФ по полигонам и учебным центрам.