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РФ ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть погибшие и раненые

Вторник 29 июля 2025 23:30
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РФ ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть погибшие и раненые Фото: из-за обстрела 3 военных погибли и еще 18 получили ранения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты во вторник, 29 июля, нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Из-за этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В заметке указано, что несмотря на принятые меры безопасности полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. В частности, по состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках добавили, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование. Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка ВСУ.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", - добавили в Сухопутных войсках.

Кроме того, там отметили, что командованием ВСУ и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни в здоровья военных во время ракетных и воздушных атак РФ по полигонам и учебным центрам.

Удары РФ по полигонам в Украине

Отметим, что российские оккупанты неоднократно атакуют полигоны или учебные центры в Украине.

Например, 22 июня враг ударил по временно учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ в Херсонской области.

Тогда в результате атаки погибли и пострадали военные, однако, как заявили в командовании, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.

К вечеру стало известно, что из-за удара 14 военных получили ранения и еще трое погибли.

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