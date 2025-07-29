В Чернигове во время тревоги прогремел взрыв

Вечером вторника, 29 июля, в Чернигове был слышен звук взрыв во время угрозы баллистического удара.

Около 18:43 в Чернигове, а также ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического обстрела.

Уже в 18:45 в сети начали сообщать о звуках взрыва в Чернигове.

В то же время, некоторое время до того Воздушные силы предупреждали о разведывательном вражеском дроне в Черниговской области. Местных предупреждали о работе ПВО по беспилотнику.

