ВСУ сорвали штурм РФ на Запорожье: враг потерял значительные силы за несколько часов
Недавно российская армия пыталась штурмовать Ореховское направление, что в Запорожской области. Однако замысел оккупантов не удался.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.
"Сначала враг начал давить на наших соседей и недавно тоже пошел механизированным штурмом на позиции 118-й отдельной механизированной бригады с целью прорыва и для того, чтобы зайти в населенный пункт Малая Токмачка", - рассказал Пелых.
Однако замысел россиян провалился благодаря работе аэроразведки, которая заметила заранее это наступление и дальше во взаимодействии всех подразделений враг был уничтожен.
Он отметил, что сейчас оккупанты приходят в себя после разгромного наступления.
"Ведь это не шутки, что в течение нескольких часов они потеряли очень значительную силу... Сейчас враг действует только исключительно в темное или серое время суток", - сказал Пелых.
Ситуация в Запорожской области
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин дал президенту США Дональду Трампу понять, что ближайшие несколько месяцев планирует наступать на востоке Украины.
А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.
На днях мы писали, что подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.
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