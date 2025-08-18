РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение

Россияне ударили баллистической ракетой по Сумской громаде. В результате атаки повреждено здание учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"В результате ракетного удара РФ по Сумской общине около 22:40, повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери", - отметил он. Жертвы и раненые в результате атаки, отсутствуют. Начальник ОВА также опубликовал фото последствий вражеского обстрела. Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)