РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение
Россияне ударили баллистической ракетой по Сумской громаде. В результате атаки повреждено здание учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
"В результате ракетного удара РФ по Сумской общине около 22:40, повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери", - отметил он.
Жертвы и раненые в результате атаки, отсутствуют.
Начальник ОВА также опубликовал фото последствий вражеского обстрела.
Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)
Напомним, около 23:00 в воскресенье, 17 августа, российские захватчики ударили баллистическими ракетами по району города Сумы, а также по Днепру и Павлограду.
