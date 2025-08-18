ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение

Сумы, Понедельник 18 августа 2025 01:10
UA EN RU
РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение Иллюстративное фото: агрессор ударил баллистическими ракетами по Сумской области (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне ударили баллистической ракетой по Сумской громаде. В результате атаки повреждено здание учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"В результате ракетного удара РФ по Сумской общине около 22:40, повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери", - отметил он.

Жертвы и раненые в результате атаки, отсутствуют.

Начальник ОВА также опубликовал фото последствий вражеского обстрела.

Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)

Напомним, около 23:00 в воскресенье, 17 августа, российские захватчики ударили баллистическими ракетами по району города Сумы, а также по Днепру и Павлограду.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия