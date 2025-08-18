В Запорожье прогремели взрывы: под ударом инфраструктура, есть пострадавшие

В Запорожской области утром 18 августа прогремели взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"ВНИМАНИЕ! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - отметил он.

По словам Федорова, в регионе прогремели взрывы, а впоследствии зафиксированы и повторные. Глава ОВА призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Официальная информация о последствиях ударов пока уточняется.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит вот так:

Обновлено в 09.25

Как сообщил Федоров, россияне прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.

"Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города", - проинформировал он.

Через несколько минут глава ОГА уточнил, что есть предварительные данные о пострадавших.

"Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения. Призываю всех находиться в безопасных местах", - заявил он.