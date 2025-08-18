В Запорожье снова возросло количество раненых в результате циничного удара РФ
В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате ракетного удара 18 августа. Ранения получили 33 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"33 раненых в результате утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - отметил он.
Как известно, в результате ракетного удара три человека погибли.
По словам Федорова, в результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов и 10 домов частного сектора, повреждены и разрушены нежилые здания.
На месте попаданий завершены поисково-спасательные работы, однако продолжают работать коммунальщики.
Удар по Запорожью
Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Запорожье. Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами типа "Искандер".
Как сообщал Федоров, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 17-летний парень.
В результате ударов загорелись остановка общественного транспорта и магазины, повреждены маршрутное такси, близлежащие дома и цех предприятия.