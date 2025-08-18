ua en ru
В Запорожье снова возросло количество раненых в результате циничного удара РФ

Запорожье, Понедельник 18 августа 2025 20:35
В Запорожье снова возросло количество раненых в результате циничного удара РФ
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате ракетного удара 18 августа. Ранения получили 33 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"33 раненых в результате утренней вражеской атаки по Запорожью. Люди продолжают обращаться за помощью", - отметил он.

Как известно, в результате ракетного удара три человека погибли.

По словам Федорова, в результате атаки повреждены 11 многоквартирных домов и 10 домов частного сектора, повреждены и разрушены нежилые здания.

На месте попаданий завершены поисково-спасательные работы, однако продолжают работать коммунальщики.

Удар по Запорожью

Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Запорожье. Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами типа "Искандер".

Как сообщал Федоров, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 17-летний парень.

В результате ударов загорелись остановка общественного транспорта и магазины, повреждены маршрутное такси, близлежащие дома и цех предприятия.

