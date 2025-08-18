Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є загроза ударів.

Перша група ворожих безпілотників була зафіксована у повітряному просторі України близько 22:00. Вона рухалася у Сумській області в південному напрямку.

О 22:25 військові повідомили про рух групи ударних дронів на сході Дніпропетровської області курсом на Павлоград.

О 22:56 групи російських "Шахедів" рухалися:

на півночі, сході та півдні Сумської області у напрямку Полтавської області (вектор руху Полтава);

на сході (межа Дніпропетровської та Харківської областей), вектор руху північний захід (Полтава);

у Чернігівській області, курс південний та західний.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп дронів зі сходу та півночі у напрямку Кременчука.

Станом на 23:39 карта повітряних тривог України виглядала так: