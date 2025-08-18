ua en ru
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Понеділок 18 серпня 2025 23:17
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів Фото: Україну атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є загроза ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перша група ворожих безпілотників була зафіксована у повітряному просторі України близько 22:00. Вона рухалася у Сумській області в південному напрямку.

О 22:25 військові повідомили про рух групи ударних дронів на сході Дніпропетровської області курсом на Павлоград.

О 22:56 групи російських "Шахедів" рухалися:

  • на півночі, сході та півдні Сумської області у напрямку Полтавської області (вектор руху Полтава);
  • на сході (межа Дніпропетровської та Харківської областей), вектор руху північний захід (Полтава);
  • у Чернігівській області, курс південний та західний.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух декількох груп дронів зі сходу та півночі у напрямку Кременчука.

Станом на 23:39 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де загроза ударів

Повітряні удари росіян

Вранці у понеділок, 18 серпня, загарбники вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю.

Внаслідок атаки загинули троє, зазнали поранень понад 30 людей. Пошкоджені будинки, магазини та зупинка.

Ввечері у неділю, 17 серпня, росіяни вдарили балістикою по Сумах та пошкодили корпус Сумського державного університету (СумДУ).

Вночі ворог повторно атакував навчальний заклад ударними дронами. Один із корпусів університету був повністю зруйнований.

