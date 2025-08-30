ua en ru
Россияне запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр"

Суббота 30 августа 2025 03:35
Россияне запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр" Фото: в направлении Украины движутся крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря (скрин с YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксированы пуски калибров из района Новороссийска", - отметили военные в 03:28.

Отметим, что пуски произошли на фоне масштабной атаки ударными дронами почти по всей территории страны, а также угрозы ударов баллистикой.

Обновлено 03:55

В Воздушных силах сообщили о движении крылатых ракет в направлении города Днепр.

"Днепр в укрытие", - отметили военные.

Также сообщается о движении ракеты в направлении Запорожья.

Обновлено 04:08

Воздушные силы снова сообщили о движении крылатых ракет на Днепр.

Мониторинговые паблики сообщают об ударах около 20 ракетами по Днепру и Запорожью.

"Калибр" (рус. ОКР "Калибр") - семейство крылатых ракет, разработанных в ОКБ-8 (НПО "Новатор"), Россия (СССР).

Противокорабельная крылатая ракета этого семейства имеет кодовое обозначение НАТО SS-N-27 "Sizzler", для поражения наземных целей - SS-N-30. Экспортные варианты комплекса имеют название Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

На некоторые модификации ракет этого семейства возможно установление ядерной боевой части.

Ракеты семейства "Калибр" были созданы на основе двух проектов: стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10, разработанной в СМКБ "Новатор" в период с 1975 по 1984 год, с боевым радиусом 2500 км, а также конкурса противокорабельных ракет "Альфа" (ОКР "Бирюза").

Напомним, этой ночью Россия массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". На данный момент в воздушном пространстве страны находятся около 70 вражеских беспилотников.

Кроме того, сообщалось о взлете авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Накануне вечером агрессор ударил ударными дронами по Запорожью. В городе вспыхнул пожар на предприятии.

Днем 29 июня захватчики обстреляли отделение "Новой почты" в городе Краматорск Донецкой области.

