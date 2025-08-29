Россияне атаковали Запорожье, горит предприятие (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА .

Руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров сначала сообщил, что российские оккупанты направили на город ударные беспилотники. Впоследствии в городе прогремел взрыв, а Федоров подтвердил, что это была российская атака.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Также Федоров опубликовал фото пожара после российской атаки.

Фото: Запорожская ОГА