ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр"

Субота 30 серпня 2025 03:35
UA EN RU
Росіяни запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр" Фото: в напрямку України рухаються крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря (скрін з YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили в напрямку України крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовані пуски калібрів з району Новоросийська", - зазначили військові о 03:28.

Зазначимо, що пуски відбулися на тлі масштабної атаки ударними дронами майже по всій території країни, а також загрози ударів балістикою.

Оновлено 03:55

У Повітряних силах повідомили про рух крилатих ракет у напрямку міста Дніпро.

"Дніпро в укриття", - зазначили військові.

Також повідомляється про рух ракети в напрямку Запоріжжя.

"Калібр" (рос. ОКР "Калибр") - сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НПО "Новатор"﻿), Росія (СРСР). Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 "Sizzler", для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Ймовірно, що на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.

Ракети сімейства "Калібр" були створені на основі двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої в СМКБ "Новатор" у період з 1975 по 1984 рік, з бойовим радіусом 2500 км, а також конкурсу протикорабельних ракет "Альфа" (ОКР "Бірюза").

Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". На даний момент у повітряному просторі країни перебувають близько 70 ворожих безпілотників.

Напередодні ввечері агресор вдарив ударними дронами по Запоріжжю. В місті спалахнула пожежа на підприємстві.

Вдень 29 червня загарбники обстріляли відділення "Нової пошти" у місті Краматорськ Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим