Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов
В ночь на 30 августа армия России запустила в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Карту воздушных тревог Украины и Суспільне.
Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины еще в 19:00.
Ближе к полуночи дроны уже фиксировали в большинстве северных, центральных, восточных и южных областей страны.
По состоянию на 00:23 российские "Шахеды" двигались:
- группа в центре Полтавской области курсом на Черкасскую область;
- группа в центре Сумской области, курс западный/юго-западный;
- из Черниговской курсом на Киевскую область;
- в Одесской области, курсом на Винницкую область;
- в Житомирской области, курсом на Ровенскую область.
По состоянию на 01:05 вражеские дроны были замечены:
- группа в центре Черкасской области курсом на Киевскую область;
- группа на юге Винницкой области, курс северо-западный;
- из Черниговской области курсом на Киевскую и Житомирскую области;
- в Сумской области, курс на Полтавскую область;
- из Ровенской на Волынскую область.
За последние часы из-за атаки БПЛА взрывы были слышны в Харькове, Черкассах и Чернигове.
Мониторинговые каналы сообщают об около 100 ударных дронах в воздушном пространстве Украины в настоящий момент.
По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары РФ
Вечером в пятницу, 29 августа, российские террористы обстреляли ударными дронами Запорожье. Вспыхнул пожар на одном из местных предприятий.
Днем захватчики ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина и ранен ребенок.
В ночь на 28 августа военные агрессора совершили массированный комбинированный обстрел Киева с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.
Во всех районах столицы были зафиксированы разрушения и пожары. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения.