Россияне захватили еще несколько сел и приближаются к Волчанску, - Deep State

Так, вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Продолжаются активные бои за село Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.

Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы", - говорится в сообщении.

Карта: Deep State (t.me/DeepStateUA)