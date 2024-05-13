Ведутся бои за Волчанск. В ВСУ рассказали об обстановке на Харьковском направлении

Обстановка на Харьковском направлении на фоне наступательных действий российских оккупантов в настоящее время остается сложной, она динамично меняется. Так, сейчас ведутся бои за Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Вражеские штурмы и бои в области

В военном командовании отметили, что ведутся боевые действия на четырех направлениях:

Пыльная - Лукьянцы,

Пыльная - Глубокое,

Пыльная - Олейниково,

Муром - Бугруватка.

Также оккупанты проводят штурмовые действия на пяти направлениях:

Стрелечья - Глубокое,

Олейниково - Глубокое,

Олиниково - Лукьянцы,

Муром – Старица,

Плетеновка - Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются, передали в Генштабе.

Бои за Волчанск

"Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями", - говорится в заявлении военного командования.

Так, уточнили в Генштабе, только убитыми на этом направлении оккупанты потеряли за сутки более 100 солдат.

При этом указывается, что ныне враг имеет тактический успех.

Действия Сил обороны

"Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что также идет развертывание резервов "для стабилизации ситуации".

В Генштабе добавили, что в ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни воинов Сил обороны.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, с пятницы, 10 мая, ситуация в Харьковской области значительно усложнилась из-за активизации вражеских наступательных действий в регионе. Российские оккупанті пытаются продвинуться вглубь Харьковской области. Силы обороны Украины сдерживают врага, ведутся боевые действия.

Вечером 12 мая президент Владимир Зеленский объяснил замысел РФ в Харьковской области и главную задачу ВСУ.

Детальнее о том, что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области - читайте в материале РБК-Украина.