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Россияне скинули на Волчанск и соседние населенные пункты более 20 КАБов за сутки

Волчанск, Воскресенье 12 мая 2024 22:51
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Россияне скинули на Волчанск и соседние населенные пункты более 20 КАБов за сутки Иллюстративное фото: россияне сбрасывают КАБы на Волчанск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты за сутки использовали более 20 управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску и близлежащих населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире "Киев24".

"Россияне активизировали обстрелы Волчанской общины. Сегодня и вчера враг скинул на город и окружающие населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы", - рассказал Волошин.

По его словам, россияне атакуют эти населенные пункты из реактивных систем залпового огня, артиллерии и дронов.

"Ну и также враг пытается посеять панику среди населения, распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - добавил он.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, ситуация в Харьковской области последние несколько дней тяжелая. Российские оккупанты атакуют позиции украинских защитников на севере региона.

Враг пытается взять под свой контроль пограничные населенные пункты и продвинуться дальше вглубь области.

Все детали о событиях в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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