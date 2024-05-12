Россияне скинули на Волчанск и соседние населенные пункты более 20 КАБов за сутки

Российские оккупанты за сутки использовали более 20 управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску и близлежащих населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире "Киев24".

"Россияне активизировали обстрелы Волчанской общины. Сегодня и вчера враг скинул на город и окружающие населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы", - рассказал Волошин. По его словам, россияне атакуют эти населенные пункты из реактивных систем залпового огня, артиллерии и дронов. "Ну и также враг пытается посеять панику среди населения, распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - добавил он.