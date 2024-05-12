Сколько людей остается в Волчанске: в ОВА назвали число

В городе Волчанск Харьковской области, который находится возле границы с Россией, все еще находятся до 500 человек. Их эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Как отметил Синегубов, в Липцах и Волчанске за сегодня уже двое пострадавших - женщина 46 лет и мужчина 74 лет.

"Волчанск, Липцы и все пункты северной границы - практически круглосуточно под вражеским огнем. Ситуация сложная", - добавил он.

По его словам, количество обстрелов пограничных населенных пунктов в Харьковской области увеличилось за сутки.

"Эвакуация гражданского населения не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются", - отметил глава ОВА.

Наступление россиян

Отметим, несколько дней назад российские оккупанты совершили попытку прорвать украинскую оборону на севере Харьковской области. В этом участвовала вражеская живая сила и техника.

Украинским защитникам удалось сдержать врага и не дать ему продвинуться. Пограничные населенные пункты сейчас в "серой зоне".

Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, украинская разведка знала о планах россиян по Харьковской области и проинформировала все необходимые инстанции.

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