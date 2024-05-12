Наемников африканского корпуса РФ бросили в наступление в Харьковской области, - партизаны
Россия привлекла наемников своего африканского корпуса к наступлению, которое начала в Харьковской области. Также зафиксировано участие боевиков, воевавших в Мали и Ливии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Агенты "Атеш" из штабов 44 АК сообщили, что африканский корпус уже несет большие потери в боях в Харьковской области. Партизаны отмечают, что наемники не были готовы к такой войне. Их бросают в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернется из штурмов.
Также, по данным партизан, есть информация, что в Харьковской области присутствуют наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
"Россияне вербуют и привлекают наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной", - говорится в сообщении.
Что происходит в Харьковской области
Ночью 10 мая российские оккупанты начали наступление в Харьковской области, а именно в районе города Волчанск. Захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ у границы с Россией.
Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что ситуация на севере Харьковской области действительно усложнилась, бои продолжаются.
Главное управление разведки Минобороны отметило, что знало о планах врага пойти наступление в Харьковской области. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, действия врага по данному направлению "начались по графику".
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