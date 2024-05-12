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Бои под Харьковом. Россияне заняли шесть сел в районе Липцев и Волчанска, - карты DeepState

Воскресенье 12 мая 2024 03:24
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Бои под Харьковом. Россияне заняли шесть сел в районе Липцев и Волчанска, - карты DeepState Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска продвинулись в Красногоровке и возле Владимировки Донецкой области, а в Харьковской области оккупировали Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.

Донецкая область

Ситуация в Красногоровке и возле Владимировского выглядит следующим образом.

Бои под Харьковом. Россияне заняли шесть сел в районе Липцев и Волчанска, - карты DeepState

Харьковская область

В районе населенного пункта Липцы, по данным DeepState, россияне заняли села Стрелучья, Красное, Пыльная, Борисовка. Они переходят в красную зону.

Оккупанты пытаются закрепляться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Зеленое. Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед основным заданием для россиян в этом районе – занять Липцы.

Бои под Харьковом. Россияне заняли шесть сел в районе Липцев и Волчанска, - карты DeepState

В районе города Волчанск войска РФ заняли села Плетеновка, Огурцово и двигаются в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Гатище, Старица, Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои.

Также проект сообщает, что оккупанты подобрались к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться, продолжаются бои. Украинские бойцы встречают врага огнем.

Бои под Харьковом. Россияне заняли шесть сел в районе Липцев и Волчанска, - карты DeepState

По информации DeepState, ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться.

На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ.

Силы обороны пытаются остановить врага, наносят поражение.

"Хотя и главная задача врага — отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может оказаться крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше вынуждает Силы Обороны встревать в этом районе", - говорится в сообщении проекта.

Бои за Глубокое

Вчера вечером, 11 мая, Центр специального назначения Нацгвардии "Омега" сообщил, что в Харьковской области защитникам Украины пришлось отойти с нескольких своих позиций, в результате чего один населенный пункт полностью перешел под контроль войск РФ. Идут тяжелые бои за Глубокое.

Ситуация на Харьковском направлении по официальной информации

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сказал, что оборонные операции украинских военных продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. "Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.

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Война в Украине Харьков Донецкая область
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