Росіяни захопили ще кілька сіл та наближаються до Вовчанська, - Deep State

Так, поблизу населеного пункту Липці ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух у напрямку села Липці.

Тривають активні бої за село Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою. Однак загарбники перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування. На жаль, їх це не зупиняє.

Крім того, противник продовжує наближатися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Сили оборони зустрічають росіян вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

"Сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви", - йдеться у повідомленні.

Мапа: Deep State (t.me/DeepStateUA)