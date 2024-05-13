Росіяни захопили ще кілька сіл та наближаються до Вовчанська, - Deep State

Російські загарбники продовжують наступальну операцію в Харківській області. Ворог окупував ще кілька сіл і продовжує наближається до міста Вовчанськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу Deep State.
Так, поблизу населеного пункту Липці ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух у напрямку села Липці.
Тривають активні бої за село Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою. Однак загарбники перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування. На жаль, їх це не зупиняє.
Крім того, противник продовжує наближатися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Сили оборони зустрічають росіян вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.
"Сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог місцями перегруповується та більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви", - йдеться у повідомленні.
Мапа: Deep State (t.me/DeepStateUA)
Пропагандисти кілька місяців поспіль розповсюджували інформацію про підготовку Росії до великого наступу й окупації Харкова. Однак у Збройних силах України неодноразово запевняли, що кордон і обласний центр надійно захищені.
10 травня російські війська почали масштабні обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області з території Бєлгородської області. Лише за першу добу загострення з прикордонної зони було евакуйовано близько 4 тис. людей. Попри це, у місті Вовчанськ та низці інших сіл, залишаються люди.
Вранці 11 травня росіяни почали прорив через державний кордон до Харківської області. Зокрема, агресор кинув у наступ загони африканських найманців.
Станом на ранок 12 травня росіяни окупували шість прикордонних сіл у Харківській області. "Сіра зона", де тривають бої, збільшилася.
За добу агресор скинув на Вовчанськ і сусідні села більше 20 керованих авіабомб. Зараз тривають важкі бої за місто.
У Міноборони України повідомили, що знали про плани ворога і добре підготувалися до наступу.
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