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В разведке рассказали, знали ли о планах россиян по вторжению в Харьковскую область

Харьков, Воскресенье 12 мая 2024 14:14
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В разведке рассказали, знали ли о планах россиян по вторжению в Харьковскую область Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка знала о планах российских оккупантов по наступлению в Харьковской области. Соответствующие органы были проинформированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было информировано", - сказал Юсов.

По его словам, в Харьковской области продолжаются бои, в которых также участвуют спецназовцы ГУР.

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", - добавил разведчик.

Юсов отметил, что оккупанты бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов. Он обратился к россиянам и призвал сдаваться в плен. Представитель ГУР отметил, что такие случаи уже есть.

"Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине", - заявил Юсов.

Что происходит в Харьковской области

В ночь на 10 мая русские оккупационные войска начали наступление на севере Харьковской области. Захватчики попытались прорвать позиции ВСУ в районе города Волчанск.

Силы обороны отразили атаку врага, но бои на этом направлении продолжаются. При этом оккупанты обстреливают Волчанск. Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, в Харьковской области ситуация обострилась.

По мнению украинских военных, сейчас нет угрозы для Харькова. Вероятно, российская РФ хочет оттянуть украинские силы и резервы на другие участки фронта.

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