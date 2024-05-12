В разведке рассказали, знали ли о планах россиян по вторжению в Харьковскую область

Украинская разведка знала о планах российских оккупантов по наступлению в Харьковской области. Соответствующие органы были проинформированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было информировано", - сказал Юсов.

По его словам, в Харьковской области продолжаются бои, в которых также участвуют спецназовцы ГУР.

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", - добавил разведчик.

Юсов отметил, что оккупанты бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов. Он обратился к россиянам и призвал сдаваться в плен. Представитель ГУР отметил, что такие случаи уже есть.

"Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине", - заявил Юсов.