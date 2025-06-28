ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно

Россия использует гибридную ракету-бомбу "Гром-1", созданную на базе ракеты Х-38. Вооружение уже применяется против Украины и несет серьезную угрозу.

РБК-Украина в материале ниже приводит основные характеристики "Грома-1".

Происхождение и технические характеристики

Запуск "Гром-1" начался в 2023 году, хотя разработка на базе Х-38 ведется еще с 2015 года.

Стартовый вес - 594 кг, боевая часть - 315 кг, максимальная дальность - до 120 км. Навигация - инерционная + спутниковая (ГЛОНАСС/GPS).

Отличаясь от своего старшего аналога "Гром-2", "Гром-1" имеет собственный двигатель и большую дальность, что делает ее более угрожающей.

"Гром-2" является планирующей ракетой, которая не оснащена двигателем и имеет меньший радиус действия.

Обе ракеты имеют унифицированный цилиндрический корпус с оживающей носовой частью, нормальной аэродинамической схемой и складным стреловидным крылом.

По эффективности изделие эта гибридная ракета в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270.

Возможно расположение как во внутренних отсеках самолета-носителя, так и на внешних узлах подвески. Основным назначением обоих вариантов является уничтожение наземных целей с известными координатами.

Осложнения производства

Производство ракеты затруднено из-за западных санкций и недостатка комплектующих, поэтому темпы создания новых боеприпасов остаются ограниченными.

Однако "Гром-1" уже признана одной из самых опасных современных российских ракет, которая способна не только поражать военные цели, но и наносить значительный ущерб гражданскому населению.

Ракета была впервые замечена в боевом применении осенью 2024 года. Известны удары по городам Харьков и Купянск, где "Гром-1" нанесла разрушения жилых домов, а также стала причиной жертв среди мирного населения.

Ракета запускается с различных типов носителей, что делает ее применение гибким и позволяет наносить удары с безопасного для пусковых установок расстояния.