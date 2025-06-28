ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Россия использует гибридную ракету-бомбу "Гром-1", созданную на базе ракеты Х-38. Вооружение уже применяется против Украины и несет серьезную угрозу.
РБК-Украина в материале ниже приводит основные характеристики "Грома-1".
Происхождение и технические характеристики
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Запуск "Гром-1" начался в 2023 году, хотя разработка на базе Х-38 ведется еще с 2015 года.
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Стартовый вес - 594 кг, боевая часть - 315 кг, максимальная дальность - до 120 км. Навигация - инерционная + спутниковая (ГЛОНАСС/GPS).
Отличаясь от своего старшего аналога "Гром-2", "Гром-1" имеет собственный двигатель и большую дальность, что делает ее более угрожающей.
"Гром-2" является планирующей ракетой, которая не оснащена двигателем и имеет меньший радиус действия.
Обе ракеты имеют унифицированный цилиндрический корпус с оживающей носовой частью, нормальной аэродинамической схемой и складным стреловидным крылом.
По эффективности изделие эта гибридная ракета в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270.
Возможно расположение как во внутренних отсеках самолета-носителя, так и на внешних узлах подвески. Основным назначением обоих вариантов является уничтожение наземных целей с известными координатами.
Осложнения производства
Производство ракеты затруднено из-за западных санкций и недостатка комплектующих, поэтому темпы создания новых боеприпасов остаются ограниченными.
Однако "Гром-1" уже признана одной из самых опасных современных российских ракет, которая способна не только поражать военные цели, но и наносить значительный ущерб гражданскому населению.
Ракета была впервые замечена в боевом применении осенью 2024 года. Известны удары по городам Харьков и Купянск, где "Гром-1" нанесла разрушения жилых домов, а также стала причиной жертв среди мирного населения.
Ракета запускается с различных типов носителей, что делает ее применение гибким и позволяет наносить удары с безопасного для пусковых установок расстояния.
Атака "Гром-1"
Напомним, сегодня днем, 28 июня, в Днепре были слышны взрывы. Мониторинговые паблики сообщали о якобы сбитии вражеского КАБа. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности о вражеской цели.
Российские войска ударили по Харькову гибридной ракетой "Гром-Е1". Это было первое применение такого вида оружия против этого города.
Кроме того, первого февраля 2024 года был нанесен удар по школе в Мирнограде с применением "Гром-Е1".
Также в феврале 2024 года российские оккупанты обстреляли Херсон этими гибридными ракетами, а в марте этим боеприпасом была частично разрушена пятиэтажка в Мирнограде. Уничтожены два подъезда, погибли два человека и ранены пятеро.
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