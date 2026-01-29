Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с РФ: что это значит и при чем здесь Трамп

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении ударов по Украине. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с РФ.

Что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Трамп заявил, что лично просил Путина не бить по Киеву неделю из-за морозов, и тот согласился

Зеленский подтвердил, что в ОАЭ обсуждалось энергетическое перемирие и надеется, что оно будет соблюдаться.

Следующий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 1 февраля

На выходных в Украину возвращаются морозы, местами до -30.

В четверг утром, 29 января, в Telegram-каналах начали массово распространяться информацию о якобы остановке ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области и в других регионах Украины.

При этом появлялась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Он якобы связан с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.

Просьба Трампа к Путину

Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов - и тот якобы согласился.

По его словам, из-за экстремальных холодов он попросил не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Трамп также заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны.

Однако ранее в тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков избежал прямого ответа относительно энергетического прекращения огня.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер отметил, что украинские чиновники узнали о возможном прекращении огня именно со слов Трампа и пока не уверены, что оно действительно вступило в силу.

Зеленский подтвердил обсуждение энергетического перемирия в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос энергетического перемирия обсуждался во время переговоров Украины с США и Россией в Абу-Даби. По его словам, Киев рассчитывает, что возможные договоренности будут выполняться.

При этом украинский лидер назвал "важным" заявление Трампа о безопасности украинских городов в период зимних холодов и подчеркнул, что энергетика является основой жизни. Он добавил, что деэскалационные шаги могут способствовать реальному движению к завершению войны.

В то же время президент подчеркнул, что реальная ситуация - в частности ночью и в ближайшие дни - покажет, соблюдаются ли договоренности на практике.