ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с РФ: что это значит и при чем здесь Трамп

Четверг 29 января 2026 22:17
UA EN RU
Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с РФ: что это значит и при чем здесь Трамп Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении ударов по Украине. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с РФ.

Что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Трамп заявил, что лично просил Путина не бить по Киеву неделю из-за морозов, и тот согласился

  • Зеленский подтвердил, что в ОАЭ обсуждалось энергетическое перемирие и надеется, что оно будет соблюдаться.

  • Следующий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 1 февраля

  • На выходных в Украину возвращаются морозы, местами до -30.

В четверг утром, 29 января, в Telegram-каналах начали массово распространяться информацию о якобы остановке ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области и в других регионах Украины.

При этом появлялась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Он якобы связан с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.

Просьба Трампа к Путину

Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов - и тот якобы согласился.

По его словам, из-за экстремальных холодов он попросил не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Трамп также заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны.

Однако ранее в тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков избежал прямого ответа относительно энергетического прекращения огня.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер отметил, что украинские чиновники узнали о возможном прекращении огня именно со слов Трампа и пока не уверены, что оно действительно вступило в силу.

Зеленский подтвердил обсуждение энергетического перемирия в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос энергетического перемирия обсуждался во время переговоров Украины с США и Россией в Абу-Даби. По его словам, Киев рассчитывает, что возможные договоренности будут выполняться.

При этом украинский лидер назвал "важным" заявление Трампа о безопасности украинских городов в период зимних холодов и подчеркнул, что энергетика является основой жизни. Он добавил, что деэскалационные шаги могут способствовать реальному движению к завершению войны.

В то же время президент подчеркнул, что реальная ситуация - в частности ночью и в ближайшие дни - покажет, соблюдаются ли договоренности на практике.

В Украину возвращаются сильные морозы

По данным синоптиков, в конце января - начале февраля в Украине ожидается резкое похолодание. По данным ГСЧС и гидрометеорологов, 1-3 февраля температура в большинстве регионов снизится до минус 20-27 градусов ночью, за исключением Закарпатья и юга. При этом местами температура может опуститься до минус 30 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Российская Федерация Война России против Украины Владимир Путин
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве