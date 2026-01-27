ua en ru
Политика
На Харьковщине "Шахеды" попали в пассажирский поезд: есть раненые

Харьковская область, Вторник 27 января 2026 17:32
На Харьковщине "Шахеды" попали в пассажирский поезд: есть раненые Фото: Шахеды попали в поезд Укрзализныци (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Оксана Гапончук

Российские дроны атаковали пассажирский поезд на Харьковщине, вызвав пожар в электровозе и вагоне. Есть раненые.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, а также глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, российские "Шахеды" атаковали пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп". Это произошло в Барвенковской громаде на Харьковщине.

"Пассажирский поезд попал под вражеский удар в Барвенковской общине. В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза", - отметил чиновник.

Таким образом, стало известно, что вражеские дроны попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, вызвав пожар в электровозе и одном из вагонов.

Известно, что на борту поезда находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали. Известно о двух раненых, которых вывела бригада поезда и передала медикам. Пострадавшие госпитализированы в местные медицинские учреждения.

"На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения", - отметил Алексей Кулеба.

Для перевозки пассажиров организованы резервные автобусы, также обеспечивается помощь тем, кто ожидал на станциях на обратный рейс. На месте работают все экстренные службы, включая спасателей, медиков и команду Укрзализныци.

Власти подчеркивают, что удар по поезду является преднамеренным актом террора против гражданского населения, без всякой военной цели.

Атака на Укрзализныцю в другие дни

Отметим, что российские оккупанты регулярно атакуют объекты железнодорожной инфраструктуры Украины, из-за чего "Укрзализныця" вынуждена ремонтировать повреждения и корректировать расписания движения поездов.

Например, 11 января сообщалось, что во время вражеского удара были травмированы машинист и его помощник, работник грузового локомотива.

Известно, что рядом с локомотивом взорвался ударный дрон типа "Шахед". Дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе. Локомотивная бригада успела безопасно закрепить локомотив, однако не имела возможности эвакуироваться и была вынуждена залечь на месте.

Укрзализныця Война в Украине Атака дронов
