ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по Сумам дроном "Италмас": есть раненые

Сумы, Вторник 21 октября 2025 17:58
UA EN RU
Россияне ударили по Сумам дроном "Италмас": есть раненые Фото: россияне атаковали Сумы дроном (t.me/serhii_kryvosheienko)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 21 октября, атаковали Сумы дроном "Италмас". Враг целился по гражданской инфраструктуре, пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram, главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram.

По словам Кобзара, около 16:30 дрон "Италмас" ударил по дорожному покрытию в Сумах.

Фото: последствия российского удара по Сумам (Сумская ОВА и Сумская ГВА)

"В настоящее время известно о девяти раненых людях", - рассказал он.

И.о. мэра Сум добавил, что из-за атаки повреждено более 10 автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

Он обратил внимание, что завтра, 22 октября, с 9 утра будет работать мобильный штаб, чтобы предоставить помощь тем, кто в ней нуждается.

В то же время Кривошеенко добавил, что россияне ударили по дороге во время движения автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали, они в стабильном состоянии.

В свою очередь Григоров отметил, что угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал жителей Сумской области не игнорировать воздушную тревогу.

Стоит заметить, что российский беспилотник "Италмас" (известен также как "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") представляет собой упрощённую модификацию ударного БПЛА Shahed-136. Выполнен по схеме "летающее крыло" и иногда упоминается как нечто среднее между "Шахедом» и "Ланцетом".

Атака дронов

Напомним, сегодня, 21 октября, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Черниговской и Сумской областях.

В частности, враг целился по Новгород-Северскому Черниговской области. По городу ударили около 20 "Шахедов". По состоянию на сейчас известно о четырех погибших мирных жителях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию