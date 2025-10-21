Россияне ударили по Сумам дроном "Италмас": есть раненые
Российские оккупанты сегодня, 21 октября, атаковали Сумы дроном "Италмас". Враг целился по гражданской инфраструктуре, пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram, главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram.
По словам Кобзара, около 16:30 дрон "Италмас" ударил по дорожному покрытию в Сумах.
Фото: последствия российского удара по Сумам (Сумская ОВА и Сумская ГВА)
"В настоящее время известно о девяти раненых людях", - рассказал он.
И.о. мэра Сум добавил, что из-за атаки повреждено более 10 автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.
Он обратил внимание, что завтра, 22 октября, с 9 утра будет работать мобильный штаб, чтобы предоставить помощь тем, кто в ней нуждается.
В то же время Кривошеенко добавил, что россияне ударили по дороге во время движения автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали, они в стабильном состоянии.
В свою очередь Григоров отметил, что угроза повторных ударов сохраняется. Он призвал жителей Сумской области не игнорировать воздушную тревогу.
Стоит заметить, что российский беспилотник "Италмас" (известен также как "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") представляет собой упрощённую модификацию ударного БПЛА Shahed-136. Выполнен по схеме "летающее крыло" и иногда упоминается как нечто среднее между "Шахедом» и "Ланцетом".
Атака дронов
Напомним, сегодня, 21 октября, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.
Воздушные силы предупреждали, что вражеские дроны заметили в Черниговской и Сумской областях.
В частности, враг целился по Новгород-Северскому Черниговской области. По городу ударили около 20 "Шахедов". По состоянию на сейчас известно о четырех погибших мирных жителях.