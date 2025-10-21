До 20 "Шахедов" ударили по Новгород-Северскому: есть погибшие и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова в Facebook.

Сейчас известно об около 20 ударах "Шахедами" по Новгород-Северскому.

"Россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов "Шахедами"! Всем оставаться в укрытиях", - написал глава районной администрации.

Впоследствии в ОВА уточнили, что Новгород-Северский атаковали дроны. По состоянию на 16:50 известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины.

Предварительно, семеро пострадавших.

"Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщили в ОГА.

Фото: последствия обстрела Новгород-Северского (t.me/chernigivskaODA)

Обновлено в 17:25

В то же время, Селиверстов впоследствии уточнил, что в результате атаки погибли не четыре, а три человека.

Также по его данным, россияне ударили по городу не только "Шахедами", а системами залпового огня "Торнадо",

"Предварительно, десять пострадавших. Среди них - 10-летняя девочка, ее экстренно транспортируют в Черниговскую детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.