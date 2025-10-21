Росіяни вдарили по Сумам дроном "Італмас": є поранені

Російські окупанти сьогодні, 21 жовтня, атакували Суми дроном "Італмас". Ворог цілився по цивільній інфраструктурі, постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзара в Telegram , голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram і начальника Сумської ДВА Сергія Кривошеєнка в Telegram .

За словами Кобзара, близько 16:30 дрон "Італмас" ударив по дорожньому покриттю в Сумах.

Фото: наслідки російського удару по Сумах (Сумська ОВА та Сумська ГВА)

"Наразі відомо про дев'ятьох поранених людей", - розповів він.

В.о. мера Сум додав, що через атаку пошкоджено понад 10 автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.

Він звернув увагу, що завтра, 22 жовтня, з 9 ранку працюватиме мобільний штаб, щоб надати допомогу тим, хто її потребує.

Водночас Кривошеєнко додав, що росіяни вдарили по дорозі під час руху автомобілів. Усіх постраждалих госпіталізували, вони в стабільному стані.

Зі свого боку Григоров зазначив, що загроза повторних ударів зберігається. Він закликав жителів Сумської області не ігнорувати повітряну тривогу.

Варто зауважити, що російський безпілотник "Італмас" (відомий також як "Герань-3", "Іздєліє 54", "газонокосарка") являє собою спрощену модифікацію ударного БПЛА Shahed-136. Виконаний за схемою "літаюче крило" і іноді згадується як щось середнє між "Шахедом" і "Ланцетом".